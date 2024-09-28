В трейлере выставочного турнира в Саудовской Аравии Медведев едет на медведе, а Джокович левитирует в окружении волков

Выставочный турнир «Шлем» шести королей» опубликовал трейлер.

Соревнования пройдут 16-19 октября в Эр-Рияде. Там выступят Карлос Алькарас , Янник Синнер , Хольгер Руне , Даниил Медведев , Рафаэль Надаль и Новак Джокович .

В видео показано, как Алькарас играет на зеркальном корте в пустыне, а Синнер, отбивая мяч, создает скульптуру самого себя. Руне плывет на драккаре с викингами, Медведев едет на медведе, Надаль вырастает из песка и глины, а Джокович левитирует в окружении волков и замораживает мяч взглядом.