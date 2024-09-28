В трейлере выставочного турнира в Саудовской Аравии Медведев едет на медведе, а Джокович левитирует в окружении волков
Выставочный турнир «Шлем» шести королей» опубликовал трейлер.
Соревнования пройдут 16-19 октября в Эр-Рияде. Там выступят Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне, Даниил Медведев, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
В видео показано, как Алькарас играет на зеркальном корте в пустыне, а Синнер, отбивая мяч, создает скульптуру самого себя. Руне плывет на драккаре с викингами, Медведев едет на медведе, Надаль вырастает из песка и глины, а Джокович левитирует в окружении волков и замораживает мяч взглядом.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Turki_alalshikh
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