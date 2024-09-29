Соболенко о затяжных розыгрышах: «Думаю: пусть соперница бегает столько, сколько сможет. В какой-то момент она устанет, и я этого дождусь»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Мананчаей Савангкаев .

Она обыграла таиландку во втором круге в Пекине – 6:1, 6:4.

– Она не сдавалась, заставляя вас зарабатывать каждое очко. Когда соперница так играет, тащит все мячи, как это сказывается на вашем стиле игры?

– Раньше, года три назад, это сильно на меня влияло, потому что ты тратишь столько сил, а мяч все время возвращается. Кажется, что ты не сможешь закончить розыгрыш.

А теперь я думаю: пусть она бегает столько, сколько сможет. В какой-то момент она устанет, и я этого дождусь, я cмогу отвечать столько, сколько нужно. Я много работаю над этим аспектом игры.

Сейчас это на меня почти не влияет. Но бывает непросто. Когда видишь, что соперница тащит много сложных мячей, приходится придумывать что-то другое. Но на самом деле я получила удовольствие от этих ярких розыгрышей.