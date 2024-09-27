Тренер Соболенко о победе на US Open: «Уже нет сильной эйфории. Отнеслись к этому успеху проще, спокойнее»

Антон Дубров рассказал о состоянии Арины Соболенко после победы на US Open.

– Антон, после Австралии у Арины была просадка по результатам: почти три месяца без титулов, проигрыши Калининой, Вондроушовой, Векич, Наварро. Что случилось тогда и как этого избежать сейчас?

– Думаю, после такого успеха – если мы говорим про «Шлем» – требуется лучше восстановиться эмоционально. Потому что эмоциональная часть очень влияет на физическое состояние: как быстро перезагрузиться? После Австралии это получилось сделать очень медленно. Возможно, и потому, что какие-то крупные турниры были далеко. Думаю, что сейчас, когда мы смотрим на конец сезона и видим, что из турниров будем играть два «тысячника» и итоговый турнир WTA, есть шанс побороться за первую строчку и закончить сезон на первом месте, ты не даешь себе до конца расслабиться.

Уже нет сильной эйфории. Мы как будто бы отметили после US Open, но отнеслись к успеху проще, спокойнее: мол, окей, продолжаем дальше. Надеюсь, это поможет.

– После 10-го ТБШ Арина так вообще перестанет отмечать…

– Дойти бы до этого состояния (улыбается). Но ты всегда планку в голове ставишь: где-то можно на кого-то ориентироваться, внутренние цели ставить. Всегда как будто бы легче, когда ты находишься чуть позади чьих-то достижений. Если смотреть исторически, то, понятное дело, три «Шлема» не сравнятся с 23 ТБШ Серены или титулами Новака, у которого 24 таких… Это несопоставимые вещи. Сегодня мы можем смело смотреть в их сторону и идти тренироваться, понимая, что нам далеко еще до этого.

Скорее мы смотрим на то, как можем выиграть следующий. Это более осязаемо. Мы можем мечтать, как, в принципе, это делают все, о том, чтобы стать великими в истории, но нет такого фанатичного движения – надо выиграть 25! На сегодня надо восстановиться, подготовиться, думать о четвертом, – сказал Дубров в интервью «Чемпионату».

Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года