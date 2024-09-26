Арина Соболенко: «Одна из моих целей – закончить год первой. Но я сосредоточена не на этом, а на своей игре»

Арина Соболенко рассказала о значимости первой строчки рейтинга.

– Первая строчка уже в пределах досягаемости. Насколько для вас важно закончить год первой? Разумеется, мы не представляем, каково это, когда тебя называют лучшей теннисисткой мира. Что чувствуется в такие моменты?

– Конечно, закончить год первой – это одна из моих целей. Но я сосредоточена не на этом, а на своей игре. Осталось всего три турнира. Я просто стараюсь показать на корте свой лучший теннис.

После сезона я пойму, достаточно ли сделала, чтобы закончить год первой, или для этого нужно еще что-то улучшить.

Когда тебя называют лучшей теннисисткой в мире – это очень много значит. Я всю жизнь упорно работала, чтобы попасть в топ-100, потом в топ-50, топ-10, топ-2. Если однажды я стану первой и меня будут называть лучшей в мире, это невероятно важно. Приятно осознавать, что ты все делаешь правильно и часы тренировок не были пустой тратой времени.

Когда ты лучшая теннисистка в мире, ты вдохновляешь молодое поколение. Это всегда было моей главной целью. Это было бы очень, очень круто (улыбается) .