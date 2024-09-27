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Гарсия досрочно завершила сезон из-за панических атак

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия сообщила о досрочном завершении сезона.

«Турнир в Гвадалахаре стал для меня последним в 2024-м. Это непростое решение, потому что в теннисе каждая неделя отдыха кажется упущением – ты теряешь очки в рейтинге и «упускаешь» возможности. Но я знаю, что так будет правильно – я вернусь с новыми силами и снова буду бороться за что-то важное в 2025 году.

Я до предела нагружала свое плечо, пытаясь восстановиться и продолжать играть турниры, но это просто не сработало. Мне нужно больше времени для нормального восстановления.

В психологическом плане мне нужна перезагрузка. Мне необходим перерыв от постоянной рутины, нужно взять настоящий отпуск, восстановить связь с семьей и близкими и дать себе свободно вздохнуть, не чувствуя давления тенниса.

В этом году мое мышление было токсичным. Я перестала радоваться теннису и стала одержима рейтингом и победами. Мои результаты не соответствовали поставленным целям или ожиданиям. Работа, жертвы, боль – все ощущалось так же, как и раньше, но результатов не было, и я не могла соревноваться на том уровне, на который, как я знаю, способна. Это было очень трудно принять.

Я измотана тревогой, паническими атаками, слезами перед матчами. Устала от того, что упускаю моменты с семьей и не имею такого места, которое действительно могла бы назвать своим домом. Я устала жить в мире, где моя ценность измеряется результатами прошлой недели, моим рейтингом или невынужденными ошибками. 

Слишком долго я позволяла теннису поглощать меня, страдая от эмоциональных взлетов и падений после каждого результата. Но я нечто большее – я больше, чем просто мои результаты в теннисе. Я женщина с ценностями, талантами, страстями, недостатками и сильными сторонами. Я неидеальна, но стараюсь изо всех сил.

Я бы хотела легко меняться, расти, принимать свое психологическое состояние. Мне бы хотелось просто выйти на корт, играть свободно, улыбаться и наносить свои лучшие удары даже под давлением. Но, как говорит моя подруга Ализе Корне, настоящие перемены требуют времени. Ты не можешь изменить многолетние установки в одночасье.

В последнее время я чувствую себя разбитой в туре – испытываю давление от выступлений, ощущаю взгляды, которые следят за каждым моим движением. Я боролась с тревогой, закрываясь от других, чувствуя себя пойманной в ловушку на корте. Победа больше не приносит удовлетворения, а лишь облегчение от того, что все закончилось.

И все же, несмотря на все это, я люблю теннис. Он дал мне так много – уроки, опыт, невероятных людей (таких как мой жених) и незабываемые эмоции. Теннис сделал меня такой, какая я есть.

Итак, я решила досрочно завершить сезон. Я беру паузу на несколько недель, чтобы восстановить силы, а затем начну готовиться к сезону-2025 – физически, морально и тактически.

Когда я в конце концов уйду из тенниса, я хочу иметь возможность оглянуться назад и сказать, что мне понравилось это приключение, что я горжусь собой и что я отдала ему все свои силы. И, в конце концов, я уже выигрывала что-то важное.

Спасибо всем за вашу поддержку. Увидимся в Австралии 🐨🇦🇺».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @CaroGarcia
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