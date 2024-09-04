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Гарсия снова рассталась с Перре

Экс-четвертая ракетка мира Каролин Гарсия больше не сотрудничает с тренером Бертраном Перре. Они работали вместе с декабря 2021-го по октябрь 2022-го, а затем возобновили сотрудничество в апреле 2023-го.

«После трех неповторимых лет мы с Бертраном решили прекратить совместную работу.

Бертран, ты был невероятным тренером, с которым я достигла многого, и я вечно буду за это благодарна. Но еще важнее то, что ты был настоящим другом – тем, кто был рядом со мной как в лучшие, так и в худшие дни как игрока и как человека. И ты всегда безоговорочно меня поддерживал. Ты помог мне провести некоторые из моих лучших матчей на корте, а еще показал мне, что если ты не можешь наслаждаться процессом, то он того не стоит.

Желаю тебе всего самого наилучшего на следующем этапе твоей карьеры. Тот, у кого будет шанс поработать с тобой, будет невероятно счастлив. Я же рада сказать, что за время нашего сотрудничества нашла не только отличного тренера, но и одного из лучших друзей, которые у меня есть на данный момент.

Спасибо за все☺️🙏🏻», – написала Гарсия в инстаграме.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Гарсия
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