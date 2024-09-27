Чжан Шуай, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, обыграла восьмую ракетку мира

595-я ракетка мира Чжан Шуай обыграла №8 Эмму Наварро во втором круге в Пекине – 6:4, 6:2.

Китаянка, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, победила во втором матче подряд. Она впервые за два года обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой стал 9:25.

Дальше 35-летняя Чжан поборется с Грет Миннен .

2 года без побед – 24 поражения подряд. Почему Чжан Шуай вообще допускали на турниры?