Чжан Шуай, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, обыграла восьмую ракетку мира
595-я ракетка мира Чжан Шуай обыграла №8 Эмму Наварро во втором круге в Пекине – 6:4, 6:2.
Китаянка, до этой недели проигравшая 24 матча подряд, победила во втором матче подряд. Она впервые за два года обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой стал 9:25.
Дальше 35-летняя Чжан поборется с Грет Миннен.
2 года без побед – 24 поражения подряд. Почему Чжан Шуай вообще допускали на турниры?
Опубликовал: Кирилл Куценко
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