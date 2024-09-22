Шелтон после победы над Медведевым: «Я сыграл довольно много матчей в эти выходные, очень выдохся»
Бен Шелтон прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на Кубке Лэйвера.
Он обыграл россиянина 6:7(6), 7:5, 10-7 и укрепил преимущество сборной Мира (11:7).
«Я хотел реабилитироваться после утреннего [парного] матча… Конечно, вчера я еще проиграл свою одиночку и не хотел заканчивать турнир без побед… Я сыграл довольно много матчей в эти выходные, очень выдохся».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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