Шелтон после победы над Медведевым: «Я сыграл довольно много матчей в эти выходные, очень выдохся»

Бен Шелтон прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на Кубке Лэйвера.

Он обыграл россиянина 6:7(6), 7:5, 10-7 и укрепил преимущество сборной Мира (11:7).

«Я хотел реабилитироваться после утреннего [парного] матча… Конечно, вчера я еще проиграл свою одиночку и не хотел заканчивать турнир без побед… Я сыграл довольно много матчей в эти выходные, очень выдохся».