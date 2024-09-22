Медведев проиграл третий матч подряд

Даниил Медведев на Кубке Лэйвера проиграл Бену Шелтону со счетом 7:6(6), 5:7, 7-10.

Россиянин уступил в третьем матче подряд – последний раз он выигрывал на US Open .

Шелтон, в свою очередь, впервые в сезоне и четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Его баланс с десяткой теперь стал 4:11.

Даниил Медведев – в кризисе?