Медведев проиграл третий матч подряд
Даниил Медведев на Кубке Лэйвера проиграл Бену Шелтону со счетом 7:6(6), 5:7, 7-10.
Россиянин уступил в третьем матче подряд – последний раз он выигрывал на US Open.
Шелтон, в свою очередь, впервые в сезоне и четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Его баланс с десяткой теперь стал 4:11.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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