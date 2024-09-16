Даниил Медведев – в кризисе?

Даниил Медведев проводит странный сезон. С одной стороны, у него есть финалы Australian Open и «Мастерса» в Индиан-Уэллс, полуфинал «Уимблдона», место в топ-5.

С другой стороны, по многим показателям у Медведева наблюдается определенный кризис.

● Он не брал титулов уже 15 месяцев – с мая 2023 года. Это самый длинный перерыв между трофеями с тех пор, как он взял первый титул в карьере.

● За это время он проиграл пять финалов подряд – повторил самую длинную серию поражений в решающий матчах.

● При этом в финалы он не выходил с марта – с турнира в Индиан-Уэллс. Это самый длинный перерыв с 2018-го.

● После US Open у Медведева 39 побед и 14 поражений – 74% выигранных матчей. По общему количеству побед это самый низкий показатель с 2022-го (37), когда почти весь грунтовый сезон Даниил пропустил из-за травмы.

● По проценту выигранных матчей у него самый низкий показатель с 2018-го, когда к окончанию US Open у него было 65% побед.

● У Даниила интересная статистика против игроков топ-10 – 5 побед и 5 поражений. Но если убрать Янника Синнера и Карлоса Алькараса, она превращается в 4:0.

● При этом впервые с 2018-го Медведев окончил US Open с отрицательной статистикой в матчах с топ-20 – 8:10.

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С другой стороны, этот сезон особенный – потому что Медведев играет как никогда мало.

● US Open стал для него всего 14-м турниром. Это минимум с 2022-го, когда он пропустил почти весь грунт из-за травмы.

● При этом в топ-10 только Медведев и Янник Синнер не сыграли ни одного турнира самого низкого уровня – ATP 250.

● Медведев вообще играет практически исключительно «Шлемы» и «Мастерсы» – он провел всего два турнира ATP 500 (в Дубае и Галле).

Еще динамику сезона ему немного сломала Олимпиада. Смотрите сами.

Медведев хорошо начал – с финала Australian Open, финала в Индиан-Уэллс и полуфинала в Майами. Там он проигрывал Синнеру и Алькарасу. В принципе ничего трагического.

Но после Олимпиады он провалил американские хардовые «Мастерсы» – в Канаде и Цинциннати проиграл в первом же матче. Это его худший результат на этих турнирах с 2017-го. Сам он объяснял провал формы тем, что ему не хватило тренировочных сборов.

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Большая проблема для Медведева и в том, что он выпал из топ-4 в рейтинге. А соответственно – из топ-4 посева на «Больших шлемах».

Поэтому он теперь попадает на игроков четверки уже в четвертьфиналах «Больших шлемов». На «Ролан Гаррос», посеянный пятым Медведев до 1/4 против Александра Зверева не дошел, но на «Уимблдоне» и US Open он добрался до первого сеяного Янника Синнера.

И тут проблема даже не в том, что Медведеву надо обыграть одного супертопа – на это он способен, мы это видели в Лондоне. А в том, что при нормальном раскладе ему придется выигрывать два-три таких матча подряд.

Это очень сильно бьет по его шансам.

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Если говорить об игре Медведева, то можно провести упражнение – убрать из расчета грунт (который никогда не бывает для Даниила показательным) и первые два турнира после Олимпиады (к которым россиянин явно не был готов).

И тогда мы получим интересную картину. У Медведева на оставшихся турнирах семь поражений – пять из которых он потерпел от Синнера и Алькараса. Еще он проиграл очень неудобному для себя Юго Эмберу в Дубае и Чжичжэню Чжану в Галле (упустив большое преимущество).

Медведев может обыгрывать Синнера и Алькараса – он показал это на «Уимблдоне» в этом году и на US Open в прошлом. Но для этого ему нужно жестко выходить из зоны комфорта.

Против этих ребят не сработает типичный темповой теннис Медведева с приемом из очень глубокой позиции и обилием позиционной борьбы. Против них ему нужно взвинчивать агрессию. И Медведев морально к этому готов – в отличие от сезона-2022, когда он во время своего кризиса играл очень пассивно и как будто не хотел с этим ничего делать.

Но у Даниила просто не получается стабильно показывать агрессивную – и качественную – игру. Он просто слишком много ошибается, временами у него разваливается то форхенд, то бэкхенд, он ошибается у сетки.

В целом в игре Медведева наблюдаются и некоторые системные моменты, которые вызывают вопросы.

1. Он стал чуть хуже подавать. Даниил сам говорил, что сейчас из-за некоторых хронических проблем со здоровьем он не может так много тренировать подачу, как раньше. Как итог – она стала менее агрессивной, менее стабильной, у него больше двойных ошибок.

2. Даниил не молодеет – и, по ощущениям, чуть-чуть потерял в скорости. Поэтому он уже не так стабилен и опасен, когда его выбивают в углы.

3. С приемом история немного парадоксальная. У ATP есть комплексный показатель оценки качества ударов – и по качеству приема Медведев в 2024-м идет вторым в туре. Лучше только Янник Синнер.

Но при этом против элитных соперников прием как будто бы работает не так хорошо, как раньше. Потому что Медведев из глубокой позиции не находит необходимой плотности, чтобы стабильно создавать проблемы, и дает возможность атаковать себя первым ударом и выходами к сетке – а элита это умеет.

Иногда Даниил экспериментирует с позицией на приеме, но ему на задней линии не очень комфортно.

В итоге он лишается одного из своих козырей, который раньше наводил ужас на всех соперников – когда Медведев брал свою подачу за 90 секунд, а потом навязывал борьбу в каждом гейме на приеме и выматывал со страшной силой.

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Медведев остается одним из лучших теннисистов мира и опасным соперником для кого угодно. Но есть ощущение, что начался нехороший тренд – как будто бы он выпадает из числа основных претендентов на «Большие шлемы» и вообще крупные титулы. Потому что появились как минимум два молодых игрока, для победы над которыми он должен играть на 12 из 10.

Поэтому очень обидно, что он упустил отличный шанс на US Open. Там для победы из суперэлиты ему нужно было обыграть только Синнера. Есть ощущение, что такая ситуация повторится еще нескоро.

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Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Sean M. Haffey, Elsa