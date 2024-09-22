Зверев после третьего подряд поражения от Фрица: «Его нынешняя форма поражает – так играл Джокович несколько лет назад»

Александр Зверев прокомментировал поражение от Тэйлора Фрица на Кубке Лэйвера.

Он уступил 4:6, 5:7 и третий раз подряд не справился с американцем.

«Я немного приболел на этой неделе. По-моему, у меня был довольно высокий пульс. Уже четыре дня держится температура.

Нынешняя форма Фрица поражает – так играл Джокович несколько лет назад. Я никогда не видел Тэйлора таким».