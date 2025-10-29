  • Спортс
Медведев о покрытии «Мастерса» в Париже на новой арене: «Берси был намного медленнее. Сейчас корты нормальной скорости»

Даниил Медведев поделился мыслями после выхода во 2-й круг «Мастерса» в Париже.

Россиянин обыграл Хауме Муньяра (1:6, 3:6).

– Уверенная победа плюс титул в Алматы. Это смена команды на тебя так повлияла?

– Тут никогда неизвестно. Иногда да, смена энергетики может повлиять, но сейчас уже этот момент прошел. Это как в любом виде спорта, когда ты меняешь тренера, есть первая волна эйфории – и она уже прошла. Уже идет другая волна, но это последний турнир. Важнее будет предсезон и все такое. А здесь уже как пойдет. Посмотрим.

– А вообще реально у такого профессионала, как ты, что-то изменить в игре, что-то новое внести? Над чем вы сейчас работаете?

– Скажем так, новое и изменить – наверное, нет. Но дополнить, скорее это слово будет правильным, конечно, можно. Это может быть где-то и тактика, может быть, где-то и техника, может быть, и что-то другое. И на самом деле невозможно будет ответить, что именно. [В игре] с лета 100% и Рохан [Гетцке], и Томас [Юханссон] мне немножко подсказали, где можно играть лучше – скорее, наверное, технически, чем тактически.

– А сам бы ты что хотел изменить в своей игре? 

– Подавать лучше. Сейчас действительно тоже смог [прибавить], но это не столько связано с командой, сколько с моим ощущением себя на корте. Я лучше подаю, чем до этого сезоне. И, конечно, подача – это самое важное в игре. Поэтому если я смогу подавать еще лучше, то это было бы круто.

Медведев также прокомментировал новое место проведения «Мастерса» – в этом году он переехал с арены «Аккор» в Берси на арену «Пари-Ла-Дефанс».

– Мне понравилось. Хороший корт, большие забеги – мне это важно.

– Говорят, что сам корт медленнее, что как раз-таки забеги хуже.

– Ну медленнее – это люди почему-то помнят только 2024-й. Обычно Берси был намного медленнее, чем сейчас. А люди 2024-й запомнили. Да, он действительно был один из самых-самых быстрых вообще в истории. И все. Люди такие – Берси быстрый. А он никогда быстрым и не был. Вообще никогда. Один год из десяти он был быстрым. А сейчас он как раз-таки в принципе нормальной скорости – может, чуть-чуть медленнее, чем обычные indoor [крытые] корты. Но мне все подходит.

– Не хуже и не лучше, чем в Берси?

– Наверное, лучше. Скажу, [что] лучше (улыбается), – поделился Медведев с BB Tennis.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал BB Tennis
