Зверев о словах Федерера про его четвертьфинал USO против Фрица: «Он не сказал ничего, о чем я не знаю. Я ужасно провел матч»

Александр Зверев отреагировал на критику со стороны Роджера Федерера.

По мнению швейцарца, у Зверева нет титулов на турнирах «Большого шлема», потому что «в решающие моменты он играет слишком пассивно», в том числе в четвертьфинале US Open против Тэйлора Фрица.

«Он не сказал ничего, о чем я не знаю. Я прекрасно понимаю, что играл не так, как хочу. Я ужасно провел матч [против Фрица]. Так что слова Роджера полностью оправданны».

Зверев связывает свой результат на US Open с загруженным календарем олимпийского сезона.

«Возможно, в какой-то момент оказалось уже слишком. Не только для меня. На US Open было много нетипичных результатов. У Карлоса, у Новака, в каком-то смысле у меня. Было много нетипичных поражений».