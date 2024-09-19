Зверев о словах Федерера про его четвертьфинал USO против Фрица: «Он не сказал ничего, о чем я не знаю. Я ужасно провел матч»
Александр Зверев отреагировал на критику со стороны Роджера Федерера.
По мнению швейцарца, у Зверева нет титулов на турнирах «Большого шлема», потому что «в решающие моменты он играет слишком пассивно», в том числе в четвертьфинале US Open против Тэйлора Фрица.
«Он не сказал ничего, о чем я не знаю. Я прекрасно понимаю, что играл не так, как хочу. Я ужасно провел матч [против Фрица]. Так что слова Роджера полностью оправданны».
Зверев связывает свой результат на US Open с загруженным календарем олимпийского сезона.
«Возможно, в какой-то момент оказалось уже слишком. Не только для меня. На US Open было много нетипичных результатов. У Карлоса, у Новака, в каком-то смысле у меня. Было много нетипичных поражений».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: bluewin.ch
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