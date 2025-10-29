  • Спортс
  Муте перед матчем с Бубликом на «Мастерсе» в Париже: «Ему нравится высмеивать соперников. Я постараюсь отправить его домой»
Муте перед матчем с Бубликом на «Мастерсе» в Париже: «Ему нравится высмеивать соперников. Я постараюсь отправить его домой»

Корентен Муте считает, что Александр Бублик ведет себя провокационно.

Сегодня они встретятся во втором круге «Мастерса» в Париже. Бублик ведет у француза в личке – он выиграл единственную встречу на уровне основного тура.

В этом году у них был конфликт на «Челленджере» в Финиксе. Перед подачей Бублика Муте сказал, что не еще не успел подготовиться к приему, на что казахстанец ответил: «Мне насрать». Во время рукопожатия матча Бублик сказал: «Хочешь подраться? Пошли, встретимся через десять минут за пределами корта. Этот маленький француз болтает, но драться не хочет!»

«Бублик – очень хороший игрок. В прошлом у нас были разногласия – скажем так, он не разделяет те ценности, которые я отстаиваю как спортсмен в своих высказываниях. Но все мы разные, и это тоже важно для тенниса. Я выйду на корт максимально мотивированным и постараюсь отправить его домой», – сказал француз в интервью на корте после победы над Рейлли Опелкой.

Позже он дал комментарий Eurosport: «Он ведет себя провокационно со многими игроками. Ему нравится высмеивать соперников».

«Он очень хороший игрок. В этом году он показал хорошие результаты, особенно на харде в помещении это будет сложный матч с точки зрения тенниса. Я сосредоточусь на себе, на том, что я должен сделать, и на своей игре», – добавил Муте на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге Бублик после матча не пожал руку Алексею Попырину.


 
 
 

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
