  • Синнер станет первой ракеткой мира по итогам года, если выиграет «Мастерс» в Париже и итоговый, а Алькарас наберет в Турине меньше 450 очков
Янник Синнер может снова стать первой ракеткой мира до конца года.

Напомним, Карлос Алькарас сместил его с первой строчки рейтинга после US Open.

Если Синнер выиграет «Мастерс» в Париже, то он на неделю поднимется на вершину рейтинга. Затем у него сгорят 1500 очков за прошлогодний титул итогового турнира. Таким образом, чтобы закончить год на первой строчке рейтинга, итальянцу нужно будет защитить титул, выиграв все матчи в группе, а испанцу – набрать меньше 450 очков. Каждая победа в группе стоит 200 очков.

При этом Алькарас может вернуть себе статус первой ракетки мира даже при двух титулах Синнера: если выйдет в финал итогового, одержав как минимум одну победу в группе или если выйдет из нее, не проиграв ни матча.

Сам Синнер на пресс-конференции заявил, что возвращение на первую строчку рейтинга в этом году – «невозможный» сценарий.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
