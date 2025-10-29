Рублев о победе над Тьеном в Париже: «Как-то получилось отпустить все и играть уже чуть ли не на пофиге»

Андрей Рублев рассказал, за счет чего победил во втором круге «Мастерса» в Париже.

Россиянин обыграл Лернера Тьена со счетом 6:4, 6:4. Во втором сете Рублев уступал 0:3.

– Как тебе удалось сегодня пробить стену с Тьеном?

– Да не знаю, как я сломал. Слава богу, получилось опять хорошо играть. В самом начале были опасные моменты, он мог меня брейкануть – повезло, что получилось сохранить вот этот момент, не дать ему повести в счете. И потом получилось самому реализовать брейк. Конечно, когда чуть-чуть начинаешь выигрывать, становится легче, увереннее, поэтому получилось выиграть первый сет.

Во втором сете он начал хорошо и немножко расслабился, он быстро взял инициативу и повел в счете. Потом как-то получилось отпустить все и просто играть уже чуть ли не на пофиге. Получилось в итоге очень хорошо провести концовку.

– Ты откровенно рассказал о своем burnout [эмоциональном выгорании], но часто случается, что выходишь на новый уровень, когда меньше всего этого ждешь. Есть такое?

– Да не знаю, честно, даже не думал. Главное уже просто закончить сезон и хорошо отдохнуть. А дальше уже как будет.

– Следующий [соперник] – [Бен] Шелтон. Еще один левша, но в остальном контраст колоссальный.

– Да, контраст. Посмотрим, будет интересно, потому что он очень хорошо играет весь сезон, плюс тут зал, плюс он круто подает. Поэтому посмотрим, что будет, – поделился россиянин с «Больше!».