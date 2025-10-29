Вашеро снова обыграл Риндеркнеша и продлил серию побед на «Мастерсах» до 9 матчей
Валентин Вашеро вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.
Монегаск обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша со счетом 6:7(9), 6:3, 6:4.
Для Вашеро это девятая победа подряд на турнирах этой категории. Ранее он выиграл «Мастерс» в Шанхае в статусе 204-й ракетки мира, в финале также победив Риндеркнеша.
За выход в четвертьфинал в Париже монегаск сыграет с Кэмероном Норри.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
