Вашеро снова обыграл Риндеркнеша и продлил серию побед на «Мастерсах» до 9 матчей

Валентин Вашеро вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

Монегаск обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша со счетом 6:7(9), 6:3, 6:4.

Для Вашеро это девятая победа подряд на турнирах этой категории. Ранее он выиграл «Мастерс» в Шанхае в статусе 204-й ракетки мира, в финале также победив Риндеркнеша.

За выход в четвертьфинал в Париже монегаск сыграет с Кэмероном Норри.