Димитров снялся с «Мастерса» в Париже перед матчем с Медведевым

Григор Димитров снялся со второго круга «Мастерса» в Париже.

Он должен был играть с Даниилом Медведевым .

Для 34-летнего болгарина это был первый турнир после травмы грудной мышцы, которую он получил на «Уимблдоне ». В Париже он провел два матча – обыграл в одиночке Джованни Мпетши Перрикара (7:6(5), 6:1) и проиграл в паре с Николя Маю , завершившим карьеру, Уго Нису и Эдуару Роже-Васслену (4:6, 7:5, 4:10).

Медведев в третьем круге встретится с Лоренцо Музетти или Лоренцо Сонего .