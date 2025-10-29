Димитров снялся с «Мастерса» в Париже перед матчем с Медведевым
Григор Димитров снялся со второго круга «Мастерса» в Париже.
Он должен был играть с Даниилом Медведевым.
Для 34-летнего болгарина это был первый турнир после травмы грудной мышцы, которую он получил на «Уимблдоне». В Париже он провел два матча – обыграл в одиночке Джованни Мпетши Перрикара (7:6(5), 6:1) и проиграл в паре с Николя Маю, завершившим карьеру, Уго Нису и Эдуару Роже-Васслену (4:6, 7:5, 4:10).
Медведев в третьем круге встретится с Лоренцо Музетти или Лоренцо Сонего.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @RolexPMasters
