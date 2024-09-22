Зверев о расписании в теннисе: «Нет другого вида спорта, где так же много играют. Так продолжаться не может»

Александр Зверев раскритиковал расписание в теннисе.

«Нет другого вида спорта, где так же много играют. Так продолжаться не может. Здоровье игроков подвергают риску. Это немыслимо: мы начинаем сезон 29 декабря и заканчиваем на второй неделе ноября.

Все из-за денег, только они волнуют ATP. У нас нет никаких полномочий принимать решения. Да, я могу вас послушать, объявить бойкот, а что дальше? Мы просто потеряем деньги. Наши места займут другие игроки, а календарь никак не поменяется.

Я доверяю только тем действиям, которые предпринимает PTPA, чтобы мнение игроков было услышано. Но у этой проблемы не может быть никакого временного решения».