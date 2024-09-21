Фрэнсис Тиафу: «Я знаю, что играл бы в теннис, даже если бы за это не платили»

Фрэнсис Тиафу рассказал о любви к теннису.

«Забавно видеть, как все остальные чувствутn себя некомфортно, а я просто расслабляюсь и наслаждаюсь игрой. Думаю, это самое главное – получать удовольствие от высококлассного тенниса. Это здорово. Очень здорово иметь партнеров по команде. Рядом лучшие игроки мира, у них свой взгляд на матч, и это очень классно.

Я снова веселюсь, потому что у меня отличный тренер, команда. И я знаю, что играл бы в теннис, даже если бы за это не платили. Мне просто это нравится. Мне нравится, когда люди ценят то, что я делаю, а это как раз оно и есть. Думаю, в данный момент я испытываю огромную благодарность к игре и очень ее уважаю.

Если посмотреть на все сейчас, то я в одной из лучших форм. Я вышел в финал «Мастерса», в полуфинал «Большого шлема».

Я не очень хорошо справился с поражением в четвертьфинале US Open в прошлом году. До конца года мне не хотелось играть. Оставшуюся часть года я воспринимал как должное, как бы наполовину. Потом поменял тренера, одно, другое, и все пошло наперекосяк.

Но я не жалею об этих моментах. Мне кажется, они заставляют тебя ценить все еще больше. Самое главное – ты больше не воспринимаешь игру на высоком уровне как должное».