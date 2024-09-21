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Александр Зверев: «Если команда Европы выиграет Кубок Лэйвера, Димитров разденется»

Александр Зверев рассказал, что будет, если их команда выиграет Кубок Лэйвера.

Сейчас у команды Европы и команды Мира ничья – 2:2.

Журналист: Мы все видели отличные и сумасшедшие фотографии со встречи с Новаком Джоковичем. Ждать ли нам шоу со стриптизом и всем таким и тут?

Григор Димитров: Я надеялся, что это не упомянут (улыбается). Я не знаю, пусть парни решат, что мне сделать.

Александр Зверев: Если мы выиграем, Григор разденется. Для болельщиц (смеется).

Бьорн Борг: Это обещание!

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
logoATP
logoWTA
logoБьорн Борг
logoГригор Димитров
logoАлександр Зверев
logoКубок Лэйвера
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