Александр Зверев: «Если команда Европы выиграет Кубок Лэйвера, Димитров разденется»

Александр Зверев рассказал, что будет, если их команда выиграет Кубок Лэйвера.

Сейчас у команды Европы и команды Мира ничья – 2:2.

Журналист: Мы все видели отличные и сумасшедшие фотографии со встречи с Новаком Джоковичем. Ждать ли нам шоу со стриптизом и всем таким и тут?

Григор Димитров: Я надеялся, что это не упомянут (улыбается). Я не знаю, пусть парни решат, что мне сделать.

Александр Зверев: Если мы выиграем, Григор разденется. Для болельщиц (смеется).

Бьорн Борг: Это обещание!