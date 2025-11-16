Синнер – первый игрок после Лендла в 1986-м, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд
Вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл два итоговых турнира подряд, не проиграв ни сета. Сегодня итальянец победил Карлоса Алькараса со счетом 7:6(4), 7:5.
Синнер – первый игрок после Ивана Лендла в 1986-м, защитивший титул без потери сета.
Он также выиграл на итоговом 20 сетов подряд – длиннее победная серия была только у Ивана Лендла (24). Последний раз итальянец отдал сет на этом турнире в 2023-м, когда уступил в финале Новаку Джоковичу.
Помимо этого, Синнер продлил общую серию выигранных сетов до 22. Она началась в финале пятисотника в Вене, где он победил Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5).
