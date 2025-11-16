Синнер – первый игрок после Лендла в 1986-м, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд

Синнер – первый игрок, защитивший титул итогового без потери сета.

Вторая ракетка мира Янник Синнер выиграл два итоговых турнира подряд, не проиграв ни сета. Сегодня итальянец победил Карлоса Алькараса со счетом 7:6(4), 7:5.

Синнер – первый игрок после Ивана Лендла в 1986-м, защитивший титул без потери сета.

Он также выиграл на итоговом 20 сетов подряд – длиннее победная серия была только у Ивана Лендла (24). Последний раз итальянец отдал сет на этом турнире в 2023-м, когда уступил в финале Новаку Джоковичу.

Помимо этого, Синнер продлил общую серию выигранных сетов до 22. Она началась в финале пятисотника в Вене, где он победил Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5).