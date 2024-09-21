Алькарас об отсутствии Надаля на Кубке Лэйвера: «Мне будет его не хватать, и я надеюсь, что он скоро вернется на корт»

Карлос Алькарас прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в Кубке Лэйвера.

Испанца заменил Григор Димитров.

«Если бы мы могли сыграть с ним здесь, в Берлине, это было бы очень по-особенному. Когда объявляли команду и сказали, что приедет Рафа, я был в предвкушении того, что мы еще раз будем с ним в одной раздевалке.

Здесь, на Кубке Лэйвера, мы все гораздо ближе друг к другу, и это был бы уникальный опыт. Мне будет его не хватать, и я надеюсь, что он скоро вернется на корт, когда почувствует себя хорошо. Надеюсь, мы скоро встретимся на каком-нибудь турнире.

Я слышал, как Давид [Феррер] сказал, что если бы Рафа был рядом, то он бы выложился на полную. Надеюсь, я тоже буду в хорошей физической форме и смогу поехать в Малагу [на финал Кубка Дэвиса]. Это то, чего я особенно жду, и я надеюсь, что Рафа тоже будет там.

Он один из величайших в истории нашего спорта. Для меня он кумир, именно его матчи я смотрел в детстве. Я старался научиться у него как можно большему за то время, что мы были вместе. Мне будет не хватать его в Берлине, потому что это была уникальная возможность научиться у него еще чему-то. Он уникален».