15

Алькарас проиграл финал впервые с «Уимблдона»

Карлос Алькарас не смог выиграть финал итогового турнира ATP в Турине. Первая ракетка мира уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7(4), 5:7. Баланс их личных встреч стал 10:6 в карьере, 4:2 – в этом сезоне.

Прервалась трехматчевая серия побед испанца на решающей стадии. Алькарас проиграл в финале впервые с «Уимблдона», где он также потерпел поражение от Синнера.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP Finals
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер – первый игрок после Лендла в 1986-м, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд
вчера, 19:37
Синнер – самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового
вчера, 19:35
Главные новости
Рублев о приглашении Сафина в команду: «Решил меняться, когда достиг пика кризиса»
55 минут назад
Рублев о словах Оже-Альяссима про жалобы игроков на график: «Все по делу. Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу»
сегодня, 16:49
Хачанов и Бублик сыграют на выставочном турнире в Коойонге перед Australian Open
сегодня, 16:05
United Cup. Испания попала в группу с Аргентиной и США, Италия – с Францией, Германия – с Польшей
сегодня, 15:03
Джокович получил золотую визу Греции – вероятно, через покупку недвижимости более чем за $900 тысяч (Greek City Times)
сегодня, 14:36
Синнер и Алькарас заработали в 2025-м втрое больше ближайших преследователей
сегодня, 13:22
Джокович побил рекорд Федерера и Надаля по числу сезонов, завершенных в топ-4
сегодня, 12:32
Синнер о дружбе в туре: «Есть ребята, с которыми ладишь лучше – они скорее друзья, а не просто коллеги»
сегодня, 11:29
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
сегодня, 10:43Опрос
Алькарас о травме бедра в матче с Синнером: «Честно говоря, это почти не мешало. Я мог нормально двигаться, добегать до всех мячей»
сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28