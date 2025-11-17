  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира по итогам года, Оже-Альяссим дебютировал в топ-5
Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира по итогам года, Оже-Альяссим дебютировал в топ-5

Алькарас остался первой ракеткой мира после завершения итогового турнира.

Карлос Алькарас завершил сезон первой ракеткой мира.

Полуфиналист итогового Феликс Оже-Альяссим дебютировал в топ-5.

PIF ATP Rankings

Положение на 17 ноября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 12050
2 (2) Янник Синнер (Италия) 11500
3 (3) Александр Зверев (Германия) 5160
4 (4) Новак Джокович (Сербия) 4830
5 (8) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 4245
6 (6) Тэйлор Фриц (США) 4135
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 4135
8 (9) Лоренцо Музетти (Италия) 4040
9 (5) Бен Шелтон (США) 3970
10 (10) Джек Дрэйпер (Великобритания) 2990
11 (11) Александр Бублик (Казахстан) 2870
12 (12) Каспер Рууд (Норвегия) 2835
13 (13) Даниил Медведев (Россия) 2760
16 (16) Андрей Рублев (Россия) 2520
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 2320
80 (105) Кристиан Гарин (Чили) 726
84 (100) Ян-Леннард Штруфф (Германия) 711
170 (170) Роман Сафиуллин (Россия) 338
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
