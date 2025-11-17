Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой мира по итогам года, Оже-Альяссим дебютировал в топ-5
Алькарас остался первой ракеткой мира после завершения итогового турнира.
Карлос Алькарас завершил сезон первой ракеткой мира.
Полуфиналист итогового Феликс Оже-Альяссим дебютировал в топ-5.
Положение на 17 ноября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|12050
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|11500
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|5160
|4 (4)
|Новак Джокович (Сербия)
|4830
|5 (8)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|4245
|6 (6)
|Тэйлор Фриц (США)
|4135
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|4135
|8 (9)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4040
|9 (5)
|Бен Шелтон (США)
|3970
|10 (10)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|2990
|11 (11)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2870
|12 (12)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2835
|13 (13)
|Даниил Медведев (Россия)
|2760
|16 (16)
|Андрей Рублев (Россия)
|2520
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2320
|80 (105)
|Кристиан Гарин (Чили)
|726
|84 (100)
|Ян-Леннард Штруфф (Германия)
|711
|170 (170)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|338
