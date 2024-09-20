Фриц о словах про компьютерные игры и нездоровую еду: «Скорее это был способ отпраздновать»
Тэйлор Фриц прокомментировал свои слова об эмоциональном состоянии после US Open.
Фриц сказал: «Если честно, я чувствую себя хуже, чем мог бы предположить, если бы кто-то мне сказал, что я дойду до финала «Шлема». Я сижу за столом, играю в компьютерные игры по 12 часов в день, ем не очень здоровую еду».
Американец ретвитнул эту цитату и объяснил, что имел в виду.
«Звучит не очень 😂. Игры и еда скорее были способом отпраздновать, я обычно расслабляюсь так два-три дня после недель в дороге, отдых всегда часть процесса, благодаря нему я готов вернуться к работе», – написал Фриц.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Taylor_Fritz97
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