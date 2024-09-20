Фриц об эмоциональном состоянии после финала US Open: «Чувствую себя хуже, чем мог бы предположить. Играю в компьютерные игры по 12 часов в день, ем не очень здоровую еду»
В титульном матче в Нью-Йорке он уступил Яннику Синнеру (3:6, 4:6, 5:7)
«Если честно, я чувствую себя хуже, чем мог бы предположить, если бы кто-то мне сказал, что я дойду до финала «Шлема». Я сижу за столом, играю в компьютерные игры по 12 часов в день, ем не очень здоровую еду. Если честно, у меня есть такие разрушающие привычки, когда я остаюсь один после турниров. А еще во Флориде сейчас просто невероятно жарко, просто ужасно.
Дошло до того, что просто не хватает сил даже на взмах ракеткой в конце тренировки, как будто я готов отключиться. Как я уже говорил, я играю в компьютерные игры по 12 часов в день, но когда выхожу на улицу, чтобы дойти до Чипотле или Старбакса через дорогу, замечаю, что что-то изменилось», – сказал Фриц в подкасте Nothing Major.
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