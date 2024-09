Фриц о том, что американцы не выигрывали ТБШ с 2003-го: «Жаль, что не смог прервать ожидание»

Тэйлор Фриц выступил с речью финалиста US Open

В воскресенье Фриц проиграл Яннику Синнеру – 3:6, 4:6, 5:7. В третьем сете он упустил преимущество 5:3.

Американцы не выигрывали мужские одиночные «Большие шлемы» с US Open-2003, на котором победил Энди Роддик.

Yeah, it’s been an amazing two weeks. And, you know, first off, congrats to Yannick. He played a great match. Congrats to his team. It’s really impressive. He was too good. So, I mean, it’s amazing. But I want to say thanks to my team, my coach Mike, Wolf, Morgan. My parents are here. My whole team, it’s amazing to have such a great support system around me. They really make this possible. Also to my coach, other coach paul who’s not in the box today but um yeah it’s been it’s been an amazing run and thank you to the fans for for everything this week being being an american at the u.S. Open is just incredible, feeling the love all week. So thank you so much. I know we’ve been waiting for a champion for a long time, so I’m sorry I couldn’t get it done this time. But I’m going to keep working, and hopefully I’ll get it done next time. So thank you.

Это были удивительные две недели. Во-первых, поздравляю Янника. Он провел отличный матч. Поздравляю его команду. Его результаты впечатляют. Он был слишком силен. Просто потрясающе.

Хочу поблагодарить свою команду, моего тренера Майка, Вольфа, Морган. Здесь мои родители. Просто удивительно, когда тебя так поддерживают. Все это возможно благодаря им. Спасибо моему тренеру Полу, которого сегодня нет в ложе.

Это был удивительный турнир, и спасибо болельщикам за эту неделю. Просто невероятно быть американцем на US Open, всю неделю чувствовать любовь. Большое спасибо! Я знаю, что мы долго ждали чемпиона. Жаль, что я не смог прервать это ожидание. Я продолжу работать и надеюсь, в следующий раз у меня получится. Спасибо вам».