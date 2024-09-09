Фриц о поражении в финале US Open: «Я чувствую, будто подвел очень многих»

Фриц прокомментировал поражение в финале US Open.

Американец уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру – 3:6, 4:6, 5:7. В третьем сете Фриц вел 5:3.

«Очень сложный матч для меня. Я просто очень расстроен многим, что происходило на корте – тем, как я играл, как бил по мячу. Это отстойно.

Не говорю, что это как-то сильно повлияло бы. Не знаю, выиграл бы я, исправь это, но мне просто следовало бы играть лучше и увеличить свои шансы на победу.

Сейчас это [поражение] меня очень разочаровывает. Я чувствую, что американские болельщики очень давно хотели американского чемпиона. Я очень расстроен тем, как играл. Я чувствую, будто подвел очень многих.

Я ждал, что выйду и с самого начала буду играть лучше. У меня был план, но многое не получилось. Я не бил по мячу так, как хотел – а это важно, если хочешь оставаться с ним в розыгрышах, потому что у него потрясающие удары.

Когда план А не срабатывает, я перехожу к плану Б. Он заключается в том, что нужно просто выложиться на полную и играть немного осторожнее.

Учитывая мою подачу, это работает со многими другими игроками. Но тут я пытался сбавить обороты, не быть таким агрессивным, а он в ответ очень сильно на меня давил.

Это было тяжело, потому что что мой план А не работал вплоть до третьего сета».