Карлос Алькарас: «До итогового турнира постараюсь играть как можно больше матчей»

Карлос Алькарас рад возможности набраться опыта на крытах кортах.

Сегодня он дебютирует в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Александром Зверевым.

«Я не привык много играть в зале, поэтому всегда полезно провести матчи на крытых кортах, чтобы подготовиться и повысить свой уровень.

До итогового турнира постараюсь играть как можно больше матчей. Сейчас буду играть в зале и постараюсь прибавлять с каждым турниром, с каждым матчем. На Кубке Лэйвера я хочу быть лучшим партнером, лучшим игроком для своей команды».