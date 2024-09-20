Карлос Алькарас: «До итогового турнира постараюсь играть как можно больше матчей»
Карлос Алькарас рад возможности набраться опыта на крытах кортах.
Сегодня он дебютирует в Кубке Лэйвера, сыграв в паре с Александром Зверевым.
«Я не привык много играть в зале, поэтому всегда полезно провести матчи на крытых кортах, чтобы подготовиться и повысить свой уровень.
До итогового турнира постараюсь играть как можно больше матчей. Сейчас буду играть в зале и постараюсь прибавлять с каждым турниром, с каждым матчем. На Кубке Лэйвера я хочу быть лучшим партнером, лучшим игроком для своей команды».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Tennis Majors
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