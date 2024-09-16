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Алькарас о Кубке Лэйвера: «То, что я проведу с соперниками много времени, будет в новинку... а я такое люблю»

Карлос Алькарас рассказал, почему ценит участие в Кубке Лэйвера.

«Мне нравится формат, поэтому я хотел стать частью турнира. Это серьезное соревнование. Нам надо представить Европу как можно лучше. Быть чемпионами Кубка Лэйвера – это престижно. 

То, что я проведу с соперниками много времени и буду говорить с ними о чем-то другом, не только о теннисе, будет в новинку... а я такое люблю. Уверен, мы будем много смеяться. 

[Бьорн Борг] – легенда тенниса и спорта в целом. Он был одним из тех, что поднял теннис на вершину спорта. Мой отец его большой фанат. Так что то, что меня будет тренировать Бьорн Борг, очень важный момент для меня, моей карьеры и жизни».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Кубка Лэйвера
logoATP
logoБьорн Борг
logoКубок Лэйвера
logoКарлос Алькарас
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