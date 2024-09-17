Димитров обыграл Джоковича в выставочном матче в Софии

Григор Димитров победил Новака Джоковича в выставочном матче в Софии – 6:4, 2:6, 10-6. В первом сете Димитров отыграл брейк.

Перед матчем Димитров и Джокович провели тренировку для детей из болгарских теннисных клубов.

На трибунах присутствовали экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков и тренер софиского «Левски» Станислав Генчев.