Джокович прилетел в Софию на выставочный матч с Димитровым

Новак Джокович прилетел в Софию. Сегодня вечером он проведет выставочный матч против Григора Димитрова .

«Воссоединился с моим болгарским братом», – подписал фото 24-кратный чемпион «Больших шлемов».

Все вырученные средства пойдут на проекты благотворительного фонда Димитрова.

Счет в официальных матчах 12:1 в пользу Джоковича.