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Джокович прилетел в Софию на выставочный матч с Димитровым

Новак Джокович прилетел в Софию. Сегодня вечером он проведет выставочный матч против Григора Димитрова.

«Воссоединился с моим болгарским братом», – подписал фото 24-кратный чемпион «Больших шлемов».

Все вырученные средства пойдут на проекты благотворительного фонда Димитрова.

Счет в официальных матчах 12:1 в пользу Джоковича.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Джоковича
logoНовак Джокович
logoATP
logoГригор Димитров
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