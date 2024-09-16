Даниил Медведев: «Алькарас – самый тяжелый соперник, с которым я играл»

Даниил Медведев рассказал, против кого труднее всего играть.

«Алькарас – самый тяжелый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше».

Испанец ведет в личном противостоянии 5:2. Он выиграл три последние встречи – на итоговом турнире ATP в прошлом сезоне, «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и «Уимблдоне».