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Даниил Медведев: «Алькарас – самый тяжелый соперник, с которым я играл»

Даниил Медведев рассказал, против кого труднее всего играть.

«Алькарас – самый тяжелый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше».

Испанец ведет в личном противостоянии 5:2. Он выиграл три последние встречи – на итоговом турнире ATP в прошлом сезоне, «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и «Уимблдоне».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ESPN
logoATP
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
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