Даниил Медведев: «Алькарас – самый тяжелый соперник, с которым я играл»
Даниил Медведев рассказал, против кого труднее всего играть.
«Алькарас – самый тяжелый соперник, с которым я играл. К следующему разу я постараюсь прибавить в уровне, попробовать что-то новое, получше».
Испанец ведет в личном противостоянии 5:2. Он выиграл три последние встречи – на итоговом турнире ATP в прошлом сезоне, «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и «Уимблдоне».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ESPN
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