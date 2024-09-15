Корретха о том, что Надаль пропустит Кубок Лэйвера: «Надеюсь, он поправится или почувствует, что готов, и тогда сыграет, где захочет»
Алекс Корретха прокомментировал то, что Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера.
«Я был очень удивлен, потому что думал, что Кубок Лэйвера – более спокойный турнир, хоть все и играют на победу. Здесь можно выступить в одиночке или паре, то есть адаптировать турнир под свои приоритеты.
Когда я узнал, что Рафа не сыграет, то немного встревожился. Если он не готов участвовать в Кубке Лэйвера, то когда он будет готов в целом? Надеюсь, он поправится или почувствует, что готов, и тогда сыграет, где захочет.
Сыграть в плей-офф Кубка Дэвиса в Малаге – амбициозная цель для Рафы и всей команды».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: eurosport.es
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