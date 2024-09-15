Экс-четвертая ракетка мира Томаш Бердых стал капитаном сборной Чехии в Кубке Дэвиса.

На этом посту он сменил Ярослава Навратила, который был капитаном чехов с 2006 года.

Напомним, за карьеру Бердых дважды выигрывал Кубок Дэвиса (в сезонах 2012 и 2013).