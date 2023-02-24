Иржи Лехечка: «Благодаря Ярославу Навратилу в моей игре можно найти сходства с Томашем Бердыхом»

Четвертьфиналист Australian Open Иржи Лехечка рассказал, кто был его кумирами в детстве.

«Когда я был маленьким, я всегда равнялся на Роджера. Мне всегда нравилась его игра и разнообразный стиль.

Когда я взрослел и начал больше интересоваться теннисом, я смотрел в зеркало и видел в себе определенный тип игрока. А потом уже старался делать свой стиль игры похожим на Томаша Бердыха. Потому что он тоже чех. Когда мне было 16, меня тренировал Ярослав Навратил, отец Михала, с которым я сейчас работаю. Именно он помог Томашу войти в топ-10 и был с ним долгое время.

Наверное, если в моей игре можно заметить какие-то специфические детали, похожие на Томаша – например, форхенд – это работа Ярослава, который взял меня под свое крыло, когда мне было 16.

Да, я равнялся на Томаша, смотрел его матчи в Кубке Дэвиса и все такое. Так я увидел некоторое сходство в нашей игре».

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