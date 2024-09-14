Джокович о спаде Циципаса: «Мне не кажется, что по игре он сильно отстает от топов. Главное – найти баланс, в первую очередь психологический»

Новак Джокович высказался о спаде Стефаноса Циципас.

На этой неделе Сербия играет с Грецией на Кубке Дэвиса, но Циципас пропускает встречу из-за травмы спины.

«Мне не кажется, что по игре он сильно отстает от топов. У него есть игра, позволяющая полноправно быть в топ-5. И в прошлые годы он много раз это доказывал. В этом году он снова выиграл Монте-Карло, а это «Мастерс». Так что сейчас для него главное – найти баланс, в первую очередь психологический.

Я не знаю, с какими проблемами он столкнулся, но, на мой взгляд, у него есть потенциал для победы на турнире «Большого шлема». Он уже дважды играл в финалах «Больших шлемов» и оба раза против меня.

Я желаю ему всего наилучшего. Жаль, что Циципас не приехал, потому что сербские болельщики были бы рады его увидеть, но его брат здесь».

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