Коллапс Циципаса – почему он перестал быть претендентом на «Большие шлемы»?

Я четко помню, что после финала «Ролан Гаррос»-2021 у меня была уверенность: Стефанос Циципас просто обязан когда-нибудь выиграть «Большой шлем». Да, там он упустил 2:0 по сетам против Новака Джоковича. Но казалось, что это не пик его карьеры, а переходный этап.

Казалось, что в его игре так много хорошего – и надо только докрутить детали, чтобы прийти к «Шлему».

Потому что после поражения от величайшего теннисиста в истории Циципас был так разочарован, что казалось – это заставит его работать, это сделает его сильнее.

С тех пор прошло три года. Циципаса уже нет в списке претендентов на «Большие шлемы» – и нет в топ-10. На US Open он проиграл в первом круге. И самое удивительное в этом поражении – насколько оно было ожидаемым и неудивительным.

Почему же с Циципасом такое случилось?

Он стал хуже играть

У Циципаса в игре и в лучшие годы было слабое место – его одноручный бэкхенд. Он очень эстетичный и в целом хороший, но ему не хватало стабильности. При этом грек совершенно не умел с него резать – хотя для игроков с одноручным бэкхендом резак очень важен.

Но в лучшие годы бэкхенд все равно был достаточно хорошим, чтобы Циципас держался в розыгрышах – и иногда классно и зрелищно переводил по линиям или задавал ширину. Короче, он не был оружием, но и не был прямо дыркой. Сейчас это скорее дырка.

Раньше у Циципаса были вещи, на которые он всегда мог положиться – подача и форхенд. Но сейчас все когда-то надежное – больше не надежное. В любой момент может отключиться что угодно. Он даже сам над этим шутил в недавнем твите – когда он попросил ChatGPT устроить ему прожарку.

Поэтому теперь рисунок игры против Циципаса очевиден – надо грузить ему под лево. Это либо приведет к ошибке, либо заставит его компенсировать – забегать под форхенд и открывать корт. На быстрых покрытиях работает идеально.

Если абстрагироваться от топов, у Циципаса всегда был типаж соперников, против которых ему особенно сложно – мощные парни с хорошей подачей, которые могут его задавливать. Это еще и следствие его техники – у него длинные замахи, на удары нужно на миллисекунду больше времени. И сейчас этот типаж только кристаллизировался. Если раньше под него подходили только самые топовые громилы, то теперь в него вписывается все больше игроков.

А поскольку стабильности в игре Циципаса сейчас мало, он не может сам задавливать, сам диктовать.

Ментально Циципас уже не тот

Есть ощущение, что его сломали лето и осень 2021-го. Тогда он оказался под прессом из-за подсказок отца и длинных туалетных перерывов – и на фоне этого потерпел два очень важных поражения. В Цинциннати от Александра Зверева – упустив двойной брейк в решающем сете. И на US Open от Карлоса Алькараса – на решающем тай-брейке, до которого дело-то дошло, потому что один сет грек проиграл, ведя 5:2 с двумя брейками.

И после этого есть впечатление, что Циципас может проиграть вообще любой матч – каким бы у него ни было преимущество.

В целом по ходу матчей кажется, что в Циципасе как будто пропал огонь. И он сам это понимает. После вылета с US Open грек рассказал: «Я уже не тот игрок, которым был раньше.

Когда я был моложе, я так горел на корте – у меня было впечатление, что в каждом матче на кону стоит моя жизнь. Сейчас все стало спокойнее, и уровень стабильности упал. Я помню, что тогда я был максимально сосредоточен, а сейчас это не так.

Мне нужно вернуть себе этот голод, потому что он добавлял в мою игру радости. Не знаю, почему с этим возникли такие проблемы в последние два месяца – или даже, сказал бы, последние год-два. Наверное, раньше мне просто удавалось это лучше скрывать и лучше выступать на таком фоне».

Появились травмы

В основном это проблемы с локтем и спиной – которые могут выбивать с турниров в целом, потому что он просто физически не способен играть.

Но еще они влияют на качество ударов – на ту же подачу, на форхенд.

И не дают войти в полноценный тренировочный и соревновательный ритм – а из-за этого снижается возможность прогрессировать.

Циципас потратил лучшие годы на топтание на месте

В отсутствии прогресса и даже в регрессе Циципаса виноваты не только травмы – но и он сам. Потому что в теоретически самые продуктивные годы карьеры в его команде постоянно было не самое продуктивное напряжение.

Циципас с детства работал с отцом Апостолосом. И постоянно ссорился с ним во время матчей. Что для него страшнее, есть ощущение, что это было внешним проявлением глубинных ограничений этого сотрудничества – по каким-то причинам (то ли из-за недостатка знаний, нехватки авторитета, особенной динамики межличностных отношений) отец просто не мог дать ему то, что требовалось для дальнейшего развития.

Когда Циципасу на это намекали или задавали на эту тему вопросы, он всегда говорил – если он забрался с отцом на такую высоту, то может и выше. Поэтому в его команду приглашали консультантов – но основным тренером всегда оставался Апостолос.

Сейчас грек решился разорвать этот узел – и прекратил профессиональные отношения с папой. Но теперь стоит другая сложная задача – найти тренера, который ему поможет.

Хотя, конечно, еще возможен сценарий Доминика Тима, который примерно в таком же возрасте нашел Николаса Массу – и с ним трансформировал игру и пришел к победе на US Open-2020.

Появились новые соперники, которым он не соответствует

Даже когда Циципас был лучшей версией себя, перед ним стояла сложная задача – ему нужно было побеждать Джоковича и Надаля, Медведева, Тима, Зверева. Сейчас к ним добавились молодые – а с ними все куда хуже.

Карлоса Алькараса грек не побеждал никогда – и с каждым новым матчем шансов на победу у него все меньше.

С Янником Синнером ситуация получше, но за последние два года, когда Синнер оформился в топа, – счет 2:2.

Да что Алькарас с Синнером, у Циципаса 0:3 в личке с Хольгером Руне и 0:2 – с Джеком Дрэйпером.

И он сам прекрасно понимает, что ситуация сложная – об этом он говорил, когда прекратил работать с отцом. Одной из причин расставания он называл необходимость бороться с молодыми – что у него не очень получается.

***

Конечно, для Циципаса еще ничего не потеряно. Ему всего 26 лет, его рано совсем списывать со счетов. Тем более, в Монте-Карло в этом году мы видели, что он еще на многое способен.

Но чтобы вернуться в топ-5 и бороться за «Большие шлемы», ему потребуется радикальная перезагрузка карьеры.

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Фото: East News /AP Photo/Michel Euler, Julian Avram/Icon Sportswire; Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Minas Panagiotakis, Clive Brunskill