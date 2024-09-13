Александр Медведев: «Надеюсь, Медведев, Рублев и Хачанов смогут приехать на выставочный турнир в Санкт-Петербурге»
Гендиректор командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев оценил выступление Даниила Медведева на US Open.
«Рано он попал на Синнера и проиграл 1:3, но, как говорится, проиграть чемпиону турнира не зазорно. Синнер 3:0 выиграл у Фрица. Мы Фрица знаем по игре на турнире в Санкт-Петербурге, уже тогда отмечали потенциал игрока, что он и доказал, выйдя в финал US Open.
Но все равно и Даниил, и Андрей Рублев находятся в элите мирового тенниса. К сожалению, Карен Хачанов неудачно выступил на последних турнирах, но мы их всех ждем, надеюсь, они смогут приехать в Санкт-Петербург [на выставочный турнир]», – цитирует Медведева РИА Новости.
Почему Медведев опять проиграл Синнеру?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
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