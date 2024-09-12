Отстраненный по подозрению в допинге Занеллато: «Положительный тест вызван употреблением говядины, загрязненной болденоном»

Николас Занеллато высказался о временном отстранении по подозрению в допинге.

«Сегодня у меня очень трудный день. Я получил наказание, которое считаю несправедливым и обусловленным не зависящими от меня причинами.

12 августа 2024 года ITIA уведомила меня о положительном тесте на болденон – стероид, применяемый в ветеринарии. Он широко и легально используется на животноводческих фермах в Колумбии – стране, где я соревновался в июне этого года, когда у меня взяли пробу.

К моему глубокому удивлению и возмущению мне пришлось защищаться, и я предоставил ITIA все доказательства, которые смог найти, чтобы подтвердить, что мой положительный тест был вызван употреблением загрязненной болденоном говядины на неделе, когда я соревновался в Колумбии.

Важно отметить, что уже были случаи с загрязненной болденоном говядиной, аналогичные моему, в том числе в Колумбии, например, дела теннисистов Роберта Фара, Тары Мур и Барбары Гатики, а также несколько других случаев в странах Латинской Америки. Поэтому я по-прежнему уверен, что торжество справедливости в моем случае – лишь вопрос времени.

Я профессиональный теннисист, я серьезно отношусь ко всем своим обязательствам, особенно дисциплинарным, и неукоснительно соблюдаю правила. Я за честную игру и не нарушаю антикоррупционные правила. Я за честную игру и не принимаю и никогда не буду принимать запрещенные вещества, которые могут дать мне недобросовестное спортивное преимущество, потому что не хочу рисковать репутацией и послужным списком в любимом спорте.

Всем, чего я пока достиг, я обязан теннису и родным, которые всецело меня поддерживают, чтобы я и дальше шел к профессиональным целям и мечтам.

Это всегда было непросто, но я продолжу доказывать свою невиновность и то, что я не принимал запрещенные вещества умышленно».

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