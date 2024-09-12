Бывшую 458-ю ракетку мира временно отстранили по подозрению в допинге
Бывшая 458-я ракетка мира Николас Занеллато временно отстранен по обвинению в нарушении теннисной антидопинговой программы.
В пробе, которую 22-летний бразилец сдал 25 июня на «Челленджере» в колумбийском Ибаге, обнаружили болденон. Анализ пробы B подтвердил результаты анализа пробы A.
Отстранение начало действовать 12 августа. 20 августа Занеллато подал апелляцию в независимый трибунал. 22 августа трибунал заслушал устные аргументы игрока и ITIA и отклонил апелляцию, посчитав, что представленных доказательств недостаточно для отмены отстранения.
Занеллато – чемпион одного одиночного и двух парных турниров ITF.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ITIA
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