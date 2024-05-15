Как работает антидопинг в теннисе и почему игроки считают, что он рушит карьеры?

Расследованием допинговых дел и договорных матчей в туре занимается Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Оно регулярно публикует на сайте короткие сухие решения о дисквалификации игроков: кого, за что, на сколько. Например, в 2023-м из проведенных 7247 допинг-тестов положительный результат дали 13. Многие дела остаются почти незамеченными, но в последнее время особое внимание к агентству привлекла дисквалификация экс-первой ракетки мира Симоны Халеп , в пробе которой нашли роксадустат.

Пока шло рассмотрение дела, Халеп регулярно критиковала ITIA за переносы заседаний, неуважение и предвзятое отношение. Ее бывший тренер Даррен Кейхилл заявил, что агентство выдвигает «ложные обвинения и ложные версии», и потребовал провести всестороннюю проверку.

В итоге Халеп отстранили на четыре года, но потом сократили наказание до девяти месяцев (к тому моменту она не играла уже полтора года).

Джонатан Джурейко из BBC пообщался с прошедшим дисквалификацию польским теннисистом Камилом Майхржаком и попытался разобраться, насколько эффективно работает агентство.

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Глава ITIA Карен Мурхаус признает, что дело Халеп «вызвало ряд справедливых и важных вопросов». Но с обвинениями Кейхилла в ITIA несогласны и утверждают, что все делают четко. ITIA подчиняется регламенту, установленному WADA, и, если однажды выяснится, что теннисная организация его не соблюдает, начнется расследование.

Претензии к ITIA обычно следующие: отсутствие гибкого подхода, долгое рассмотрение дел и негативные последствия для оправданных игроков. Затяжное разбирательство наносит психологическую травму и лишает средств к существованию. Даже если тебя признали невиновным, ты возвращаешься без рейтинга, и приходится надеяться на wild card от турниров.

«Мы уверены, что подавляющее большинство теннисистов чисты и намерены соблюдать правила Теннисной антидопинговой программы. Но справедливости ради стоит отметить, что есть спортсмены, которые готовы жульничать, а кто-то может нарушить правила по неосторожности или непреднамеренно», – говорят в ITIA.

Бывшую 75-ю ракетку мира Майхржака временно отстранили в конце 2022-го после нескольких положительных тестов. В его анализах мочи обнаружили целый список запрещенных веществ .

Майхржак утверждал, что допинг попал в его организм из загрязненных питательных травяных напитков. ITIA проверило нескольких нераспечатанных пакетиков добавки и подтвердило, что теннисист не принимал запрещенные вещества намеренно. Но его признали ответственным за произошедшее, потому что он должен был знать о «значительном риске», связанном с добавками. «У любого нарушения антидопинговых правил – умышленного или нет – может быть множество последствий», – считают в организации. В ITIA объясняют, что нельзя проявлять гибкость, когда речь идет о халатности.

Пока агентство проверяло информацию, Майхржаку оставалось ждать. «Я потратил много сил, чтобы вместе с психологом, тренерами, женой и родными справиться с худшим периодом в жизни. Она потеряла смысл и цель. Вся моя жизнь была связана с теннисом. И вдруг стало непонятно, смогу ли я снова играть. Это меня угнетало», – вспоминает Камил.

К моменту, когда ITIA вынесла решение о 13-месячной дисквалификации, Майхржак уже отбыл семь месяцев временного отстранения и по совету адвокатов не стал подавать апелляцию в CAS. Спустя полгода, в январе 2024-го, он смог вернуться к соревнованиям.

Майхржак потратил на защиту 100-150 тысяч евро и до сих пор вынужден жить на сбережения. Он считает, что ему повезло: сразу после дисквалификации он получил wild card на мелкие турниры ITF в Тунисе и Египте. Сейчас он поднялся в топ-400 и начал попадать в квалификацию «Челленджеров».

Майхржак на турнире в Руанде в этом сезоне

«У меня по-прежнему большие финансовые проблемы – мне нужно на что-то жить, на что-то есть и вообще как-то функционировать. Я играю на «Фьючерсах», должен туда ездить и по-прежнему теряю деньги. Я теряю их уже 16 месяцев», – говорит Майхржак.

Его тренер Марсель дю Кудре недавно заявил, что ITIA лишено эмпатии и даже запугивает спортсменов, заставляя их соглашаться с наказаниями. ITIA отрицает эти обвинения.

Сам Майхржак считает, что у некоторых игроков просто не остается другого выхода. На длительные разбирательства у них нет ни денег, ни моральных сил, и приходится отступить.

«Мои адвокаты сказали, что у меня очень убедительные доказательства и большие шансы на победу, если мы обратимся в CAS. Но они предупредили, что процесс может растянуться на месяцы, – говорит поляк. – По их мнению, предложение [о 13-месячной дисквалификации] было не очень справедливым, но они объяснили, что это лучшее, на что я мог рассчитывать в сложившихся обстоятельствах».

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Бывшую 175-ю ракетку мира Тару Мур в июне 2022-го тоже временно отстранили за запрещенные вещества. В ее пробе обнаружили анаболические стероиды.

Спустя полтора года независимая комиссия пришла к выводу, что препараты попали в ее организм из загрязненного мяса, которое она съела во время турнира в Колумбии.

Когда Мур оправдали, она опубликовала эмоциональный пост про «19 месяцев переживаний», на протяжении которых наблюдала, как ее «репутация, рейтинг и средства к существованию медленно испаряются». Позже оказалось, что это еще не конец. ITIA подала в CAS апелляцию на решение о невиновности британки.

Пока дело будет рассматриваться, Мур имеет право возобновить карьеру. Она запустила сбор средств на возвращение и в апреле сыграла пару на турнире ITF на Сардинии.

«Никто не хочет беспричинно преследовать теннисистов или рушить их карьеры. Но мы делаем выводы на основе доказательств и независимой экспертизы», – говорит источник в ITIA в интервью BBC.

Майхржак считает иначе: «Для них это просто процедура, у которой одна задача – вынести нам самое строгое наказание из возможных. Но на кону наша жизнь, а не их».

Понятно, почему расследования затягиваются. Это многоаспектный процесс, особенно когда игрок отрицает, что пытался жульничать. Теннисист находит доказательства, чтобы полностью оправдаться или хотя бы смягчить вину, а ITIA должно проверить все факты. Например, по делу Халеп независимая комиссия получила около 8 000 страниц аргументов от адвокатов румынки и ITIA.

«Передача дела в комиссию и последующее принятие решения – это финальный этап длительного трудоемкого процесса, и мы признаем, что он очень выматывает игроков. Мы предпочитаем предотвращать проблемы, поэтому уделяем особое внимание профилактике и просвещению», – говорят в ITIA.

Майхржак понимает позицию агентства, но все равно уверен, что дела должны расследоваться быстрее.

«У меня с самого начала была одна версия событий с доказательствами и объяснением деталей. Я очень быстро отправил все, что от меня требовалось, и мы почти не переписывались по электронной почте. И все равно прошло семь месяцев, прежде чем вынесли решение о 13-месячной дисквалификации. Теннисная карьера очень коротка, а мы растрачиваем время на формальности».

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Фото: instagram.com /simonahalep, kamilmajchrzakk; Gettyimages.ru /Mike Owen