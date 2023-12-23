Мур и Гатику оправдали по допинговому делу спустя полтора года временного отстранения

Теги допинг WTA Тара Мур Барбара Гатика Теннис

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало Тару Мур и Барбару Гатику по подозрению в употреблении допинга.

В апреле прошлого года в Боготе в их пробах нашли анаболический стероид болденон (у Мур еще и на нандролон). Мур временно отстранили 27 мая 2022-го, Гатику – 17 июня 2022-го.

14 и 15 декабря 2023-го прошло дистанционное слушание, после которого независимый трибунал постановил, что источником запрещенных веществ стало загрязненное мясо, которое игроки ели за несколько дней до взятия проб.

Обеим отменили временные отстранения за допинг, но Гатика по-прежнему дисквалифицирована до декабря 2025-го за договорной матч.

«ITIA распространяла и будет распространять среди всех игроков информацию о риске загрязнения мяса в некоторых регионах мира», – говорится в заявлении.

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