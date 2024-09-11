Соболенко после победы на US Open: «Еще одна цель – снова стать первой ракеткой мира»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу на US Open.

«Конечно, я все еще голодна до побед.

Еще одна цель – снова стать первой ракеткой мира. Но я не хочу о ней говорить. Я стараюсь прогрессировать и каждый день становиться лучше.

Сейчас у меня будет несколько выходных, так что я смогу насладиться победой, переключиться и немного забыть о теннисе. Так что я сохраню эту свежесть до конца сезона. Шесть недель – это не так много.

Этот [трофей] очень особенный из-за многого, с чем мне пришлось столкнуться в прошлом, особенно в этом сезоне. Но у меня все равно получилось соревноваться на своем высшем уровне и выиграть этот прекрасный трофей.

Он еще слаще, потому что за него пришлось сражаться и на корте, и вне его. Ты решаешь так много проблем и в конце получаешь этот трофей.

Я человек, который всегда старается сохранять позитив. Но когда я чувствовала себя не лучшим образом перед «Уимблдоном», мне пришлось сняться. Я всегда делаю шаг назад и стараюсь насладиться жизнью вне корта, каждым моментом, потому что никогда не знаешь, что случится завтра.

А время после «Уимблдона» я использовала для перезарядки и подготовки к хардовому сезону. Я много восстанавливалась, но смогла переключиться и стала голоднее, чем когда-либо.

Этот небольшой перерыв был мне очень нужен. Главное находить плюсы в любой ситуации».

Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года