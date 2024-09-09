Соболенко посетила показ Off-White на Неделе моды в Нью-Йорке
Чемпионка US Open Арина Соболенко и ее бойфренд бразильский гонщик Георгис Франгулюс пришли на показ Off-White в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @asiatypec, @tamara
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