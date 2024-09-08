Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года

На US Open Арина Соболенко выиграла третий турнира «Большого шлема» в карьере и второй – в этом сезоне. Белоруска подтвердила тезис, что последние два года на ТБШ лучше нее не играет никто.

Смотрите сами.

● С начала 2023-го Соболенко провела семь турниров «Большого шлема» («Уимблдон» в этом году пропустила из-за травмы плеча). Только на одном – «Ролан Гаррос»-2024 – она не вышла в полуфинал.

● За последние два года Арина вышла в четыре финала «Больших шлемов». По этому показателю ближе всех к ней подобрались Ига Швентек и Жасмин Паолини (по два финала).

● Три титула с начала 2023-го – тоже лучший показатель. На втором месте идет Швентек – два трофея.

● Два разных «Шлема» за этот период брала только Соболенко – потому что Швентек оба своих трофея выиграла на «Ролан Гаррос».

● И Арина – единственная в туре, кто последние два года не проигрывает на «Шлемах» раньше второй недели.

● За последние два года Соболенко провела на «Больших шлемах» 45 матчей и выиграла 41 – это 91% побед. Для сравнения – показатели других девушек, которые в этот период выходили в финал ТБШ:

Ига Швентек – 84%;

Коко Гауфф – 81%;

Елена Рыбакина – 80%;

Маркета Вондроушова – 75%;

Онс Жабер – 75%;

Каролина Мухова – 74%;

Жасмин Паолини – 70%;

Барбора Крейчикова – 70%;

Циньвэнь Чжэн – 69%.

● При этом так же очевидно, что в целом в туре лучшая теннисистка мира – Швентек. Она стабильно берет крупные титулы, поэтому в рейтинге ее отрыв после US Open будет больше 2000 очков.

● Но Швентек на «Больших шлемах» (за исключением «Ролан Гаррос») играет хуже, чем на обычных турнирах. А Соболенко – наоборот намного лучше.

● В целом понятно, что Соболенко сделала «Шлемы» своим приоритетом. И шикарно справляется с задачами, которые перед собой ставит.

Теперь для укрепления своего величия ей нужно побеждать не только на харде.

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?

Фото: Gettyimages.ru /Jamie Squire, Patrick Smith, Julian Finney, Matthew Stockman, Quinn Rooney