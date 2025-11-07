  • Спортс
ATP перенесет молодежный итоговый из Джидды с 2026-го. Саудовская Аравия отказалась от пятилетнего соглашения (The National)

ATP перенесет молодежный итоговый турнир из Саудовской Аравии.

ATP перенесет молодежный итоговый турнир из Джидды с 2026 года, так как Федерация тенниса Саудовской Аравии (STF) отказалась от соглашения, пишет The National.

По информации издания, договор между организациями изначально был рассчитан на пять лет, и турнир должен был оставаться в Джидде до 2027 года. ATP уже открыла прием заявок от городов, желающих провести турнир.

В этом году молодежный итоговый пройдет в Джидде с 17 по 21 декабря.

Напомним, в прошлом месяце ATP договорилась с Саудовской Аравией о проведении десятого «Мастерса».

Саудовская Аравия захапала еще один крупный теннисный турнир

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: thenationalnews.com
бизнес
logoNext Gen ATP Finals
Саудовская Аравия
logoATP
