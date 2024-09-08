Соболенко провела фотосессию с кубком US Open

Арина Соболенко вечером в субботу провела в Нью-Йорке чемпионскую фотосессию с кубком US Open.

В финале она обыграла Джессику Пегулу – 7:5, 7:5. Это третий титул белоруски на «Больших шлемах».

Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?