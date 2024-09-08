Соболенко провела фотосессию с кубком US Open
Арина Соболенко вечером в субботу провела в Нью-Йорке чемпионскую фотосессию с кубком US Open.
В финале она обыграла Джессику Пегулу – 7:5, 7:5. Это третий титул белоруски на «Больших шлемах».
Соболенко – лучшая теннисистка мира. На «Больших шлемах». Уже 2 года
Арина Соболенко – чемпионка US Open! Как она выиграла финал?
Опубликовала: Любовь Энина
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