Потапова выложила фото с Грикспором с отдыха на Мальдивах

51-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась фотографиями с отпуска. Россиянка отдыхает с Тэллоном Грикспором на Мальдивах.

«Наши будни 💚🩵🌴🚲🐬🌊», – написала Потапова в своем телеграм-канале.

