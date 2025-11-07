Потапова выложила фото с Грикспором с отдыха на Мальдивах
Анастасия Потапова выложила фото с отпуска на Мальдивах.
51-я ракетка мира Анастасия Потапова поделилась фотографиями с отпуска. Россиянка отдыхает с Тэллоном Грикспором на Мальдивах.
«Наши будни 💚🌴🚲🐬🌊», – написала Потапова в своем телеграм-канале.
Теннисисты обожают Мальдивы – тропический рай, где взрывают президентов
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Потаповой
